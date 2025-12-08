Detienen a hombre que intentó colocar artefactos explosivos en tres lugares de Guayaquil

La empresa de Gestión de Riesgos y Control de la Seguridad en Guayaquil (Segura EP) detuvo a un hombre que intentó colocar artefactos explosivos en Guayaquil.

El hecho se registró la madrugada de este lunes 8 de diciembre, donde con cámaras de videovigilancia se siguió a un hombre sospechoso que aparentemente intentaba colocar artefactos explosivos en tres puntos de la ciudad.

La empresa de seguridad tras el seguimiento activó un plan en conjunto con la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, para capturar al sospechoso.

Tras un allanamiento se concretó la detención y se puso al hombre en manos de las autoridades competentes.

Violencia en Guayaquil

Guayaquil es la ciudad más violenta de Ecuador. Como localidad más poblada concentra el 30% de los homicidios del país, y ha pasado a ser también el epicentro de una nueva forma de terrorismo urbano con explosiones que han marcado los meses finales del 2025.

Solo en el mes de octubre cuatro coches bomba sacudieron el centro de la urbe. El más impactante se registró el 14 de octubre donde una camioneta cargada de explosivos detonó y causó la muerte de un hombre y dejó más de 30 heridos en los exteriores de un centro comercial al norte de Guayaquil.

A estas explosiones se sumaron otras detonaciones de explosivos que dejaron daños en dos puentes, uno en la provincia del Guayas y otro en la del Azuay.

Y la explosión del 26 de septiembre donde otro automóvil fue detonado en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil, sin dejar heridos ni fallecidos.