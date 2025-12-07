El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, pide encender radares para reducir los siniestros viales

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este domingo 7 de diciembre del 2025 sobre la cantidad de siniestros viales registrados en Ecuador y planteó el retorno de los radares como mecanismo de control para reducir la velocidad en las vías de Ecuador y bajar el número de siniestros.

El Burgomaestre recalcó que Guayaquil y el país “no paran de tener siniestros de tránsito a diestra y siniestra” y que este escenario tendría que ver con la falta de radares. Dijo que en Latinoamérica, Guayaquil tiene “la tasa más alta de siniestros de tránsito”. “Es un tema impopular, pero se necesitan radares para controlar la velocidad en las vías. El tema es muy grave”, escribió Alvarez en la red social X.

El pronunciamiento del Alcalde del Puerto Principal se conoció luego de se han registrado una decena de siniestros de tránsito durante la madrugada y mañana de este domingo, 7 de diciembre, en Guayaquil. Vehículos destruidos en la parte frontal o volcados se observan en las imágenes difundidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Uno de los últimos se reportó en la vía Perimetral, cerca del ingreso a la ciudadela Puertas del Sol, sentido hacia el sur. Una camioneta con carga quedó volcada en medio del parterre.

Los agentes de la ATM acudieron al sitio para atender la emergencia. Poco antes, en la avenida Narcisa de Jesús se reportó otro siniestro. A la altura de Los Vergeles, en sentido hacia la vía a Daule, un vehículo chocó contra un poste. En las imágenes de la ATM se observa al automotor en uno de los parterres centrales debajo del poste doblado.