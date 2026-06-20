Alcalde de Pujilí y otros procesados son llamados a juicio como autores de peculado

Alcalde de Pujilí es llamado a juicio por peculado.

Tras considerar que existen suficientes elementos de convicción presentados por Fiscalía, una Jueza llamó a juicio a 13 procesados, entre ellos José A., alcalde de Pujilí, como autores de Peculado.

De acuerdo con la información, los procesados habrían integrado una estructura que "adjudicó y justificó irregularmente contratos de obras públicas" con recursos municipales, en beneficio propio o de terceros.

Los hechos investigados estarían relacionados con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando José A. asumió la Alcaldía, según la entidad.

Detalles de la investigación a los contratos

Fiscalía informó que identificó indicios de presuntas irregularidades en obras como la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujilí, esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y otras plantas.

De acuerdo con los elementos recopilados, las obras habrían iniciado antes de la adjudicación de los contratos, utilizando materiales y personal del propio GAD Municipal.

Posteriormente, ya en funciones, el alcalde José A. habría adjudicado esas obras mediante procesos de contratación pública y gestionado contratos para la compra de las palmeras y plantas.

Según Fiscalía, estos hechos evidenciarían un intento de justificar, con fondos municipales, gastos efectuados previamente.