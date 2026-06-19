Caso Isspol: Seis personas sentenciadas a más de seis años de cárcel

La justicia ecuatoriana sentenció a seis personas por el delito de falsedad de información, en torno al desvío de fondos dentro del caso Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional).

Tras la audiencia de juzgamiento reinstalada el 18 de junio de 2026, el Tribunal acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y declaró culpables a seis personas procesadas.

Como parte de la resolución, los sentenciados recibieron una pena de seis años y ocho meses de prisión. Además, el fallo establece el pago de USD 693 millones como medida de reparación integral a favor del Isspol.

De acuerdo con la investigación fiscal, los ahora condenados estaban vinculados a una empresa que habría utilizado documentos falsos para facilitar operaciones financieras irregulares relacionadas con el manejo de recursos de la institución policial.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el presunto desfalco al Isspol, que habría alcanzado cerca de USD 900 millones. Las irregularidades fueron denunciadas en mayo de 2020 por el consejo directivo de la entidad, tras detectar inconsistencias en sus estados financieros.

Según la Fiscalía, el perjuicio económico comprobado dentro de esta causa asciende a USD 693 millones, monto que coincide con la reparación económica ordenada por el Tribunal en la sentencia emitida contra las personas.