Caso Grillete: Jueza fija audiencia preparatoria de juicio contra Aquiles Alvarez

La audiencia por no utilizar el grillete electrónico se fijó para el lunes 22 de junio.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, deberá comparecer a una audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Grillete, que enfrenta por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La diligencia fue fijada para las 10:00 del lunes 22 de junio de 2026 y se desarrollará en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, con participación presencial y virtual de las partes procesales.

La convocatoria fue emitida por la jueza Karen Alarcón Macías, quien se encuentra a cargo del despacho de la jueza Andrea Ordóñez Riera.

Fiscalía cerró la etapa de investigación

El avance del proceso se produce luego de que la fiscal encargada del caso, Lisset Barragán Álvarez, dispusiera el cierre de la instrucción fiscal el pasado 15 de junio.

Concluidas las diligencias investigativas, la representante del Ministerio Público solicitó que se estableciera fecha para la audiencia preparatoria de juicio, etapa en la que se evaluarán los elementos recopilados durante la investigación y se definirá si el caso avanza o no a juicio.

¿Por qué se investiga a Aquiles Alvarez?

La causa se originó tras un allanamiento efectuado el 10 de febrero de 2026 en la vivienda del alcalde, dentro de otra investigación penal conocida como caso Goleada.

Durante ese operativo, informes de la Policía Nacional señalaron que Alvarez no portaba el grillete electrónico que debía utilizar como parte de las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales.

A partir de ese hallazgo, la Fiscalía abrió una nueva investigación por el supuesto incumplimiento de una disposición judicial.

Prisión preventiva y recursos negados

El 16 de marzo, un juez de Samborondón ordenó prisión preventiva contra el alcalde dentro de esta causa. Esa decisión se sumó a otra medida similar emitida en febrero por el caso Goleada.

Tras su detención, Alvarez fue trasladado inicialmente al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Posteriormente, el 9 de marzo, fue reubicado a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, donde permanece actualmente.

En las últimas semanas, la defensa del alcalde intentó revertir la medida cautelar mediante un recurso de caución, que fue rechazado por la justicia el 11 de junio.