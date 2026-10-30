'Operativo Marea': ​​encuentran USD 15 mil en vehículo del alcalde de Playas por presunto peculado

Hallan 15 mil dólares en el vehículo del alcalde de Playas en allanamientos por presunto peculado.

La madrugada de este viernes 30 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron el denominado "Operativo Marea".

Allí ejecutaron seis allanamientos en el cantón Playas , provincia del Guayas, en el marco de una investigación previa por el presunto delito de peculado.

Las diligencias, lideradas por el Ministerio del Interior y los equipos fiscales, se extendieron a distintos inmuebles.

También el domicilio del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, donde las autoridades localizaron 15 000 dólares en efectivo en el interior de su vehículo.

Perjuicio económico por obras no ejecutadas

De acuerdo con los informes de auditoría que sustentan la causa penal, las investigaciones apuntan a graves irregularidades en la contratación pública del cabildo.

Entre los hallazgos preliminares se identifican:

Pagos por obras no ejecutadas.

Diferencias en las cantidades de obra reportadas.

Modificaciones contractuales injustificadas.

Incumplimientos técnicos en los proyectos evaluados.

Todo este esquema habría generado un presunto perjuicio económico de 520.865,07 dólares a las arcas públicas.

Durante el operativo, las unidades especializadas procedieron al levantamiento de documentación, equipos electrónicos y las evidencias encontradas para sustentar la investigación.

Hasta el momento, las diligencias continúan en desarrollo bajo la reserva que exige la fase procesal.