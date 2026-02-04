¿Quién es Álex Saab; testaferro de Nicolás Maduro y vinculado al caso Sucre en Ecuador?

Medios internacionales informaron que el empresario colombiano Álex Saab fue capturado en horas de la mañana de este miércoles 4 de febrero del 2026, en territorio venezolano.

Álex Saab ha sido señalado como el testaferro del expresidente Nicolás Maduro, por su cercanía con el régimen del depuesto presidente y por su participación en diversos contratos estatales en Venezuela.

Sus negocios han estado relacionado principalmente con programas de importación de alimentos y proyectos de construcción de viviendas durante el gobierno de Maduro.

Entre las operaciones en las que participó se encuentran acuerdos vinculados al programa de distribución de alimentos CLAP y a planes de vivienda de interés social.

Según investigaciones judiciales, estos contratos habrían presentado irregularidades como sobreprecios, deficiencias en la calidad de los productos y presuntos esquemas de lavado de dinero.

Saab fue detenido en octubre del 2020 y extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero, un año después.

Los fiscales concluyeron que Saab desvió alrededor de USD 350 millones de Venezuela, a través de Estados Unidos.

Caso Sucre en Ecuador

En Ecuador la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió una investigación en el caso Sucre que vinculó a Álex Saab.

El caso gira entorno a presuntas exportaciones irregulares entre Venezuela y Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, que habrían sido coordinadas por Saab, que era contratista del régimen venezolano.

Según las investigaciones Saab era dueño de la empresa Fondo Global Cosntrucciones (Foglocons), y en el año 2011 esta compañía firmó un contrato con el gobierno de Maduro para la construcción de vivienda popular, pero las alerta se encendieron porque las operaciones de este contrato se hicieron a través de Ecuador.

La compañía Foglocons se encargaba de exportar material prefabricado para la elaboración de estas viviendas, y recibía los pagos desde Caracas a través del Sistema de Compensación Regional (Sucre).

Los indicios apuntan a que supuestamente Saab habría armado un sistema irregular para ayudar a lavar 2 mil millones de dólares entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador de aquel entonces.

La estratagema habría lavado fondos a través de exportaciones ficticias y subvaloradas, hechas entre ambos países entre 2011 y 2013 supuestamente por Foglocons, una compañía formada por Saab y otros socios.