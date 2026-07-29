Allanan la morgue de Santa Elena por corrupción en entrega de cadáveres

Fiscalía y Policía Nacional allanaron la morgue de Santa Elena este miércoles 29 de julio de 2026 por presunta corrupción en la entrega de cadáveres.

El operativo se extendió también hasta una funeraria, ubicada muy cerca del Centro de Ciencias Forenses.

La intervención de las autoridades ocurrió alrededor de las 10:30 e incluyó a una docena de uniformados.

De acuerdo con el fiscal de la provincia, Víctor Tomalá, se investiga un presunto delito de cohecho a partir de una denuncia presentada días atrás.

Varias funerarias de Santa Elena denunciaron una entrega direccionada de cadáveres a un establecimiento presuntamente vinculado a servidores de la morgue.

De manera preliminar la investigación apunta a un perito forense y a un chofer que traslada los cadáveres desde la morgue.

Como parte de la intervención se retuvieron celulares, bitácoras de ingreso y salida de cadáveres y dispositivos de almacenamiento.