‘Tenía mucho estrés laboral', dice esposo de Mónica Luzuriaga, hallada sin vida en Quito

La mañana del lunes 27 de julio de 2026 parecía ser un día cualquiera para Carlos Molina y su esposa, Mónica Luzuriaga. Ella se encontraba de vacaciones y, según recuerda su esposo, la idea era permanecer en casa.

"La última vez que la vi con vida fue esa mañana", contó Carlos a Teleamazonas.com. Explicó que salió rumbo a su oficina mientras Mónica permanecía en el domicilio.

Poco después, desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura la contactaron para resolver un trámite relacionado con el área de Compras Públicas, donde se desempeñaba como especialista de adquisiciones.

"Yo le pedí que no saliera, que cualquier pendiente del trabajo lo resolviera desde la casa, porque estaba de vacaciones", recordó el esposo.

"No sé cuál fue el motivo por el que a mi esposa le llamaron a trabajar en su día de vacaciones Ella estaba con mucho estrés laboral, y a eso se suma que hace dos meses su hermano falleció. Entonces yo le dije: ya trata de parar y descansa, porque el estrés te está haciendo daño", recordó Carlos

A las 18:20, Mónica le envió un mensaje para decirle que ya iba a regresar a casa. El trayecto normalmente le tomaba unos 30 minutos, pero el tiempo comenzó a pasar sin que llegara.

Una hora después, preocupado por la demora, Carlos volvió a llamarla. "A las 19:20 me contestó y me dijo que seguía en el Ministerio, pero que ya salía. Esa fue la última comunicación que tuve con ella. Después ya no respondió más llamadas y el teléfono sonada apagado", relató.

Al no tener respuesta sobre su paradero, Carlos dijo que llamó a los hermanos de Mónica, pero nadie sabía dónde estaba.

Junto a uno de sus cuñados recorrió durante la noche el parque La Carolina, uno de los lugares donde pensaron que podría encontrarse. Al no obtener respuestas, regresó a casa con la esperanza de que ya haya llegado.

Como no ocurrió, Carlos recuerda que acudieron a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) para presentar la denuncia por desaparición. "De la angustia no pude dormir en toda la noche".

Mientras tanto, otros familiares continuaron buscándola en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Metropolitano.

¿Cómo fue hallado el cuerpo?

La tarde del martes 28 de julio, alrededor de las 16:00, Carlos recibió una llamada de la Policía Nacional.

"Me dijeron que debía acercarme a un hostal ubicado entre la avenida Galo Plaza y Amazonas porque tenían que hacer un procedimiento. En ese momento me imaginé lo peor", contó.

Teleamazonas también accedió a información policial en la que consta que la mujer fue hallada "suspendida".

Personal del hostal indicó que Luzuriaga ingresó al establecimiento la noche del lunes y su estadía finalizaba al mediodía de este martes.

"Al medio día tocan la puerta para informarle que su estadía culminaba, si se iba a quedar más días. Sin obtener respuesta, proceden a abrir la puerta y observa a la hoy occisa suspendida", señala la información policial.

La muerte se investigará como femicidio, de acuerdo con el protocolo para investigar toda muerte violenta por posibles causas delictivas, accidentales o autolíticas.

Carlos cuenta que llevaba 10 años de matrimonio con Mónica. "Era una mujer que siempre daba algo más. Era muy profesional. Mi Mónica me deja un vacío muy grande".