Caen funcionario de la Fiscalía y dos implicados por red de corrupción en Santa Elena

Un funcionario de la Fiscalía fue detenido en Santa Elena por alterar causas penales.

Un funcionario de la Fiscalía y otras dos personas fueron detenidas en Santa Elena por presunta delincuencia organizada, la mañana de este viernes 24 de julio de 2026.

Según las autoridades, el funcionario judicial, un abogado y una mujer serían parte de una red de corrupción que operaba en la provincia.

La Fiscalía informó que estas personas son señaladas por cobrar a cambio de manipular de manera ilegal las causas penales activas.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta red incluso operaba a través de una oficina paralela en la que se negociaban procesos y causas penales.

De esta manera, se habrían favorecido personas procesadas por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, abuso sexual, entre otros.

En cinco allanamientos fueron detenidas las tres personas con fines investigativos. También se recogieron indicios como computadoras, celulares, dinero en efectivo y expedientes de la Fiscalía.

Este caso se conoció a través del Buzón de Transparencia de la Fiscalía, en el que se pueden denunciar irregularidades y actos de corrupción.