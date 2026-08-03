Entre la condena y el juicio: Los tres frentes judiciales que cercan a Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez fue condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta tres procesos judiciales que podrían tener consecuencias no solo en su libertad, sino también en su permanencia en el cargo.

Este lunes 3 de agosto de 2026, Alvarez fue condenado a tres años de prisión por el caso Grillete, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La causa se originó luego de que, durante un operativo realizado el 10 de febrero de 2026, Fiscalía señalara que el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que debía utilizar como medida cautelar dentro del caso Triple A.

La sentencia todavía puede ser impugnada, por lo que no está ejecutoriada.

Esto es importante para determinar qué ocurrirá con la Alcaldía de Guayaquil.

Pero el caso Grillete no es el único que enfrenta Alvarez. Hay otros dos procesos: Triple A y Goleada.

Triple A: Fiscalía pidió 6 años y 9 meses

En el caso Triple A, Alvarez fue llamado a juicio por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas determinadas, previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal.

La norma establece penas de cinco a siete años de prisión por este delito.

Sin embargo, durante el juicio, la Fiscalía pidió para Alvarez seis años y nueve meses de prisión, además de una reparación integral que supera los 61 millones de dólares.

El tribunal ya terminó la etapa de debate y se encuentra deliberando, por lo que todavía no existe una sentencia en este proceso.

Esto significa que el escenario para el alcalde podría cambiar nuevamente si el tribunal determina su responsabilidad penal.

Goleada: una investigación por lavado de activos

El tercer proceso es Goleada. En esta causa, Fiscalía investiga a Alvarez, sus hermanos y otras personas por un presunto delito de lavado de activos.

La investigación comenzó como una causa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En mayo de 2026, Fiscalía reformuló los cargos y pasó a investigar el delito de lavado de activos.

De acuerdo con la tesis fiscal, el grupo habría adquirido grandes cantidades de diésel subsidiado por el Estado para luego desviarlo hacia embarcaciones internacionales.

Los recursos obtenidos presuntamente habrían sido canalizados mediante empresas y operaciones financieras para generar ganancias y aparentar legalidad.

A diferencia de Triple A, Goleada todavía no está en etapa de juicio, por lo que no existe una pena solicitada contra Alvarez.

El artículo 317 del COIP establece diferentes penas para el lavado de activos, dependiendo de factores como el monto involucrado y la forma en que se habría cometido el delito.

Las sanciones pueden ir desde cinco hasta siete años; de siete a 10 años; o de 10 a 13 años.

En los escenarios más graves previstos por la norma, la pena puede llegar de 19 a 22 años de prisión, además de multas y otras consecuencias.