¿América Latina gira a la derecha? El nuevo mapa político de la región se debate en De Lunes a Lunes

En pocos años, el panorama político de América Latina ha cambiado de manera significativa. Países que hasta hace poco eran gobernados por fuerzas de izquierda hoy han elegido líderes de derecha, en un giro que ha reavivado el debate sobre el rumbo de la región y las razones detrás de este cambio electoral.

La inseguridad, la desaceleración económica, la migración, el desgaste de los gobiernos y el desencanto ciudadano aparecen entre los factores que podrían explicar esta tendencia. El tema se analiza en De Lunes a Lunes este 3 de agosto.

Para analizar este fenómeno y sus implicaciones para las democracias latinoamericanas, nos acompañan Nathaly Pernett; César Febres-Cordero; André Santos; Xavier Flores; y Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES.

Además, este especial incluye una entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política latinoamericana, para conocer su visión sobre el presente y el futuro de la región.