Rechazan recusación de Aquiles Alvarez en el caso Goleada

Aquiles Alvarez es investigado en el caso Goleada por lavado de activos.

Juez rechazó este viernes 31 de julio de 2026 la demanda de recusación presentada por la defensa de Aquiles Alvarez en contra del juez del caso Goleada.

El juez Juan Sebastián Cornejo rechazó la demanda presentada por la defensa del alcalde de Guayaquil en contra del magistrado Jairo García.

De acuerdo con Cornejo, la defensa de Alvarez no acreditó, mediante prueba legal y regularmente practicada, la concurrencia de la causal prevista en el numeral seis del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De esta manera, el juez ratificó la competencia de García en el caso en el que se investiga a Alvarez y 26 personas más por el delito de lavado de activos.

Según el juez que conoció la demanda de recusación, no se demostró que esté comprometida la independencia, imparcialidad o idoneidad constitucional de García dentro del caso Goleada.

La audiencia preparatoria de juicio por el caso Goleada fue suspendida el 15 de julio por el pedido previo de recusación presentado contra el juez el 10 de julio.

La defensa del alcalde guayaquileño señala a García por haber intervenido previamente como juez de garantías penales en el caso Triple A.

Además, el mismo alcalde ha señalado que existe una enemistad manifiesta entre el magistrado y él.

Alvarez permanece detenido en la cárcel del Encuentro, mientras es procesado por varios delitos en tres casos diferentes.

En el caso Goleada se investiga el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria.