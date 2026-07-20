Corte Nacional niega habeas corpus al alcalde Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez no saldrá de la cárcel. La Corte Nacional de Justicia ratificó este lunes 20 de julio de 2026 su rechazo a la solicitud de habeas corpus presentada por su defensa.

Alvarez presentó una solicitud de habeas corpus dentro del denominado caso Grillete, por el que permanece detenido por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.

La Corte Nacional ratificó lo decidido previamente por la Corte de la provincia de Santa Elena.

De acuerdo con la resolución, publicada por la CNJ este lunes, "se han respetado las garantías normativas" en la detención del alcalde guayaquileño.

Finalmente, la CNJ coincidió con la jueza Karen Alarcón, quien conoció primero la solicitud, y añadió que no se trató de una detención "ilegal, arbitraria o ilegítima".

Asimismo, aseguró que no existieron violaciones a los derechos de Alvarez, por lo que permanecerá detenido.

El alcalde de Guayaquil se enfrentará a dos juicios por el caso Triple A, el 18 y 19 y por Grillete, el 24, 25 y 26 de julio.