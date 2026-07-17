Aquiles Alvarez enfrentará un juicio el 27 de julio por el retiro de su grillete electrónico

La audiencia de juicio por no utilizar el grillete electrónico se fijó para 27 de julio de 2026.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentará un segundo juicio el próximo 27 de julio de 2026, esta vez por el presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente en el caso Grillete.

Él está procesado por ese delito luego de que, según la Fiscalía General, se retirara el grillete de vigilancia electrónica que llevaba como medida cautelar en el caso Triple A

La audiencia de juicio por el caso Grillete está prevista para las 15:30 en el Complejo Judicial de Durán, en la provincia del Guayas.

La diligencia será presidida por los jueces Smirnova Calderón, Nebel Viera y Carlos Churta, quienes integran de manera temporal el Tribunal de Garantías Penales de Durán.

El Tribunal dispuso al Director de la cárcel del Encuentro, donde se encuentra recluido Aquiles Alvarez, para que "brinde las facilidades para la realización de la audiencia mediante videoconferencia o traslado del procesado".

La disposición judicial establece que el Alcalde de Guayaquil deberá comparecer acompañado de su abogado.

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¿Por qué Aquiles Alvarez fue procesado en este caso?

Según la Fiscalía, Alvarez se habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin contar con la autorización de un juez, por lo que lo señala como presunto autor directo del delito de incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.

El grillete le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A, proceso en el que se investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles.

Además de este juicio, el alcalde de Guayaquil continúa vinculado al caso Goleada, en el que aún debe enfrentar la audiencia preparatoria de juicio.

Esa diligencia estaba prevista para el 16 de julio, pero fue diferida tras un pedido presentado por la defensa de Álvarez.