Pacientes con hematología alertan dificultades para acceder a la Warfarina en Ecuador

La Warfarina es un anticoagulante utilizado para prevenir y tratar la formación de coágulos; hematólogos alertaron sobre dificultades para acceder al medicamento en Ecuador.

La Warfarina es un medicamento anticoagulante, es decir, ayuda a evitar que se formen coágulos en la sangre. Se utiliza en pacientes con condiciones como trombosis venosa, embolia pulmonar, fibrilación auricular o válvulas cardíacas protésicas.

Por eso, la Sociedad Ecuatoriana de Hematología expresó su preocupación por reportes de dificultades para conseguir este medicamento en Ecuador y pidió una respuesta urgente de las autoridades sanitarias.

¿Por qué preocupa su falta?

Para algunos pacientes, la Warfarina forma parte de un tratamiento continuo que ayuda a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la formación de coágulos.

Además, su uso requiere control médico permanente, porque la dosis debe ajustarse según exámenes como el INR.

El comunicado advierte que entre sus posibles efectos adversos está la hemorragia, por lo que cualquier cambio en el tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica.

La Sociedad de Hematología insistió en que ningún paciente debe suspender, cambiar o reemplazar la Warfarina por su cuenta.

La Warfarina no debe suspenderse ni reemplazarse sin supervisión médica, advierten especialistas. Sociedad ecuatoriana de Hematología.

Hay registros sanitarios, pero no se conoce el stock

Según el gremio, una consulta pública en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) muestra cuatro registros sanitarios para presentaciones de Warfarina de 5 mg, con vigencias visibles entre 2028 y 2031.

Sin embargo, aclaró que la existencia de esos registros no permite saber si actualmente hay suficiente medicamento disponible en farmacias, hospitales o centros de salud.

MSP aún no responde

Teleamazonas.com consultó al Ministerio de Salud Pública sobre la disponibilidad de Warfarina en Ecuador y las medidas previstas ante estos reportes. Hasta las 12:40 de este jueves 2 de octubre de 2026, la institución no ha respondido a nuestra solicitud.