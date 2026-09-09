Juez se inhibe de seguir en el caso Goleada, en que está procesado Aquiles Alvarez

La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada sufrió un nuevo revés. La diligencia, que estaba prevista para reinstalarse este miércoles 9 de septiembre de 2026, quedó suspendida luego de que el juez Sebastián Cornejo resolviera inhibirse de continuar al frente de la causa.

El proceso, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con personas de su círculo familiar, investiga un presunto delito de lavado de activos.

La decisión fue comunicada por Cornejo en un escrito del 8 de septiembre de 2026, en el que explica que el Consejo de la Judicatura resolvió suprimir la unidad encargada del juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

El caso Goleada se encontraba justamente en la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción. La resolución de la Judicatura también modificó las competencias de varias dependencias judiciales penales con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, en Quito.

El expediente será sorteado a otra unidad

Ante la decisión de la Judicatura, el juez Cornejo dispuso que el expediente sea remitido a la sala de sorteos de la Unidad Judicial de Iñaquito, para que sea asignado a un nuevo magistrado.

Con esta decisión, la audiencia preparatoria de juicio prevista para este 9 de septiembre no podrá desarrollarse. Por ahora, no existe una nueva fecha para la reinstalación de la diligencia.

Una audiencia marcada por varios aplazamientos

El caso Goleada acumula varios cambios en su calendario judicial. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio había sido convocada inicialmente para el 16 y 17 de julio de 2026, pero desde entonces distintos acontecimientos han impedido que la diligencia avance con normalidad.

Entre los hechos que provocaron modificaciones estuvieron la recusación y posterior suspensión de un juez, así como inasistencias y cambios de abogados de los procesados.

A esto se sumaron consultas realizadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con las candidaturas de algunos de los involucrados y otras decisiones dentro del proceso.