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Judicial

Pruebas para aspirantes a jueces nacionales incluyen polígrafo, investigación de bienes y deudas

La Judicatura aprobó la metodología de la prueba de confianza para el concurso jueces de la Corte Nacional. Aspirantes se someterán al polígrafo.

Los aspirantes a jueces de la Corte Nacional deben someterse a una prueba de polígrafo.

Tomado de gdtrust

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

06 nov 2026 - 13:32

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Los aspirantes a jueces la Corte Nacional de Justicia deberán someterse a una evaluación de confianza que permitirá examinar su situación económica, comportamiento e información personal. 

Entre los aspectos que se investigarán están posibles enriquecimientos injustificados, inconsistencias financieras y la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales. Además se someterán a una prueba de polígrafo

El Consejo de la Judicatura aprobó, el jueves 5 de noviembre de 2026, la metodología que se aplicará en esta fase del concurso público para seleccionar a los nuevos jueces nacionales. 

El mecanismo contempla tres etapas para evaluar a los postulantes:

1. Evaluación patrimonial

Esta fase estará enfocada en revisar la situación económica, financiera y patrimonial de los aspirantes. Se buscarán posibles inconsistencias en sus ingresos, enriquecimiento injustificado y si tienen bienes o capitales en paraísos fiscales.

Además, se examinará si los candidatos están sobreendeudados o registran obligaciones crediticias en mora.

Para este análisis se utilizará la documentación entregada por los postulantes y se contrastará con registros públicos y fuentes oficiales 

2. Evaluación de comportamiento

En esta etapa se aplicarán pruebas psicométricas especializadas para medir aspectos relacionados con la integridad, probidad, conducta ética y responsabilidad profesional.

El objetivo será aplicar un test para identificar patrones de comportamiento vinculados con la honestidad, el cumplimiento de obligaciones y el respeto a las normas.

3. Evaluación de credibilidad

La tercera fase contempla el uso de herramientas como el polígrafo y el análisis de estrés de voz.

Estos mecanismos buscarán identificar reacciones involuntarias del cuerpo, como  nerviosismo. El objetivo es contrastar la información proporcionada por los aspirantes.

En julio de 2026, la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso de jueces nacionales. Posteriormente, el 21 de octubre, el organismo aprobó la metodología que se aplicará para evaluar a los aspirantes durante la fase de méritos.

Tras la anulación de dos concursos anteriores debido a irregularidades detectadas durante su desarrollo, el proceso de selección se retomará por tercera ocasión.

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