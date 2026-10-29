Aspirantes a jueces nacionales serán evaluados para detectar fobias, traumas y alteraciones psicológicas

La Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados se pronunció tras el asesinato de una fiscal en Manta.

Los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán someterse a una evaluación psicológica que permitirá identificar posibles fobias, traumas, complejos, cuadros psicopatológicos u otras alteraciones que puedan afectar el cumplimiento de sus funciones.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó por unanimidad, el miércoles 28 de octubre de 2026, la metodología para ejecutar la evaluación psicológica como parte del proceso de selección.

El procedimiento contempla dos actividades obligatorias:

Test psicológico: Es una evaluación estandarizada para todos los postulantes con la que se busca identificar posibles cuadros psicológicos que les impidan cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo.

Es una evaluación estandarizada para todos los postulantes con la que se busca que les impidan cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo. Entrevista individual: Es conducida por un profesional de la psicología, cuyo objetivo es contrastar y profundizar los resultados del test aplicado.

La aplicación de ambas evaluaciones estará a cargo de profesionales especializados en psicología clínica o psicólogos peritos de la Función Judicial.

¿Quiénes deberán rendir la evaluación psicológica?

Esta etapa es obligatoria para los postulantes que hayan superado previamente el examen de confianza. Su objetivo es establecer si cuentan con las condiciones psicológicas requeridas para ejercer un cargo dentro de la Función Judicial.

Además, los aspirantes debían suscribir y cargar, durante la etapa de postulación, el formulario de Declaración de Voluntad y Consentimiento Informado. Quienes no hayan cumplido con este requisito no podrán avanzar a esta fase del concurso.

¿Se conocerán los resultados psicológicos?

El Consejo de la Judicatura señaló que los diagnósticos y la información médica de los participantes estarán protegidos por las normas de protección de datos personales y el derecho a la intimidad. Por esta razón, los resultados individuales estarán sujetos a estrictas medidas de reserva y confidencialidad.

La ciudadanía únicamente podrá consultar el listado oficial de los aspirantes que alcancen la condición final de idóneos. El informe técnico final será elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano.