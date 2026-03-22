Caso Triple A: Alvarez será trasladado a dependencia judicial para audiencia

La defensa de Aquiles Alvarez ha denunciado problemas en el proceso penal.

Ramiro García, abogado del Aquiles Alvarez, denunció problemas de conexión para la audiencia de juzgamiento por el caso Triple A que se instaló la mañana de este domingo 22 de marzo de 2026.

García ingresó a primera hora a la cárcel de El Encuentro para llevar a cabo la defensa del Alcalde de Guayaquil, luego de que el Tribunal negara su traslado hacia Quito para que esté presente en el juicio.

El abogado de Alvarez alegó problemas en el audio y dificultades para escuchar la audiencia, lo que genera interrupciones en la diligencia.

El Tribunal suspendió la audiencia por los problemas de conexión y dispuso que Alvarez sea trasladado a las dependencias del Consejo de la Judicatura en La Libertad.

Desde allí se conectará de manera telemática a la audiencia de juicio.

García denunció que no le permitieron ingresar con una tablet en la que tenía el expediente digital del caso Triple A, lo que "limita el ejercicio de la defensa y vulnera el debido proceso".

En el caso Triple A el Burgomaestre enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas a él.

Según las diligencias fiscales, las empresas y personas procesadas habrían desviado combustibles regulados hacia canales no autorizados, generando un perjuicio económico significativo al Estado ecuatoriano.