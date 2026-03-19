Asambleísta Raúl Chávez rendirá versión en la Fiscalía por el caso Goleada

El asambleísta del Movimiento Reto, Raúl Chávez, anunció que rendirá versión libre y voluntaria dentro del Caso Goleada, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el que también está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

"Ha llegado a mi conocimiento que la Fiscalía General del Estado ha decidido investigarme dentro del caso Goleada. Me han convocado a rendir una versión libre y voluntaria", escribió el legislador en su cuenta de X este jueves 19 de marzo del 2026.

Chávez mencionó que la notificación llegó justo el momento en el que él fue ratificado como presidente de su movimiento político, del que también forma parte el alcalde Alvares.

También argumentó que colaborará "plenamente" con la investigación. "La verdad debe prevalecer, aunque existan serias dudas sobre las garantías del proceso. No es necesario hacer ningún show", escribió el funcionario.

La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado por este caso en el que están procesadas 11 personas, incluidos el alcalde Alvarez y sus dos hermanos.

La investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado “para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control”.

‎Según la Fiscalía, Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.