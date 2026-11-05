Así estará el clima en Ecuador este 5 de noviembre: cantones con lluvias fuertes
El Inamhi prevé precipitaciones intensas en siete provincias durante este jueves. El COE Nacional advierte sobre posibles inundaciones por las lluvias y las mareas altas.
El Inamhi prevé lluvias fuertes en cantones de siete provincias de Ecuador este jueves 5 de noviembre de 2026.
ECU 911.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 10:30
Las fuertes lluvias continuarán en varias provincias de Ecuador este jueves 5 de noviembre de 2026, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que mantiene advertencias por precipitaciones y tormentas eléctricas.
Durante la madrugada, el organismo reportó lluvias dispersas en las zonas costeras de Esmeraldas y Manabí. En Esmeraldas, habitantes señalaron que las precipitaciones se prolongaron por más de ocho horas.
El Inamhi indicó, mediante un monitoreo satelital de las 06:30, que las lluvias en esos sectores podrían disminuir durante las siguientes horas. Sin embargo, mantiene una advertencia por nuevos episodios de precipitaciones hasta el sábado 7 de noviembre.
¿En qué cantones de Ecuador lloverá más fuerte este jueves?
De acuerdo con el pronóstico del Inamhi para el período comprendido entre las 07:00 y las 19:00 de este jueves, se esperan lluvias fuertes que podrían prolongarse en los siguientes cantones:
- Esmeraldas: San Lorenzo
- Santa Elena: Santa Elena
- Azuay: Pucará
- Cañar: La Troncal
- Chimborazo: Cumandá
- Loja: Calvas, Gonzanamá y Quilanga
- Pichincha: Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos
En otros cantones de la Costa y la Sierra se prevén precipitaciones normales o moderadas y lloviznas.
COE alerta por lluvias y mareas altas en Guayas
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional pidió extremar las precauciones durante la madrugada de este jueves ante la combinación de precipitaciones y mareas altas.
Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), la marea alta en la zona costera de Guayas alcanzaría los 4,19 metros a las 03:47, mientras que un segundo pico de 4,09 metros está previsto para las 16:26.
El COE advirtió que estas condiciones podrían provocar acumulación de agua, inundaciones y dificultades de movilidad en sectores vulnerables.
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