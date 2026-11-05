Policía investiga el asesinato de cinco personas dentro de una vivienda en Manta

Personal de Criminalística acudió al lugar del hecho para levantar los cuerpos.

Un nuevo hecho de violencia conmocionó a Manta, en Manabí, donde cinco personas fueron asesinadas dentro de una vivienda durante un ataque armado registrado la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 22:45, poco antes de que entrara en vigencia el toque de queda focalizado en Manabí y otras cuatro provincias del país, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.

Hombres armados irrumpieron en un domicilio de la ciudadela Costa Azul y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en su interior, según Primicias.

Moradores del sector relataron que los atacantes presuntamente habrían utilizado una fachada de operativo policial para conseguir ingresar a la vivienda. Los residentes aseguraron haber escuchado más de 20 disparos durante el ataque.

Los cuerpos de los cinco hombres quedaron tendidos entre la sala y la cocina del inmueble. Las primeras indagaciones señalan que la vivienda habría sido alquilada aproximadamente un mes antes de la masacre.

Según las investigaciones policiales, las víctimas tenían entre 22 y 27 años de edad. La Policía acudió al lugar para recabar indicios y dar con el paradero de los responsables.

Personal de Criminalística levantó los cuerpos y los trasladó hasta Medicina Legal, donde se practicarán las respectivas autopsias.