Policía investiga el asesinato de cinco personas dentro de una vivienda en Manta
Un ataque armado ocurrió la noche del 4 de noviembre en la ciudadela Costa Azul, poco antes de que arranque el toque de queda en Manabí.
Personal de Criminalística acudió al lugar del hecho para levantar los cuerpos.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 10:21
Un nuevo hecho de violencia conmocionó a Manta, en Manabí, donde cinco personas fueron asesinadas dentro de una vivienda durante un ataque armado registrado la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 22:45, poco antes de que entrara en vigencia el toque de queda focalizado en Manabí y otras cuatro provincias del país, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.
Hombres armados irrumpieron en un domicilio de la ciudadela Costa Azul y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en su interior, según Primicias.
Moradores del sector relataron que los atacantes presuntamente habrían utilizado una fachada de operativo policial para conseguir ingresar a la vivienda. Los residentes aseguraron haber escuchado más de 20 disparos durante el ataque.
Los cuerpos de los cinco hombres quedaron tendidos entre la sala y la cocina del inmueble. Las primeras indagaciones señalan que la vivienda habría sido alquilada aproximadamente un mes antes de la masacre.
Según las investigaciones policiales, las víctimas tenían entre 22 y 27 años de edad. La Policía acudió al lugar para recabar indicios y dar con el paradero de los responsables.
Personal de Criminalística levantó los cuerpos y los trasladó hasta Medicina Legal, donde se practicarán las respectivas autopsias.
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