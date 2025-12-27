La audiencia de Jorge Glas se reinstala con la participación del Ministerio de Salud Pública

La audiencia de habeas corpus correctivo en la Unidad Judicial de La Libertad a favor del exvicepresidente Jorge Glas se retomó la tarde de este sábado 27 de diciembre. Con la participación de Glas vía telemática y con la presencia de los delegados del Ministerio de Saud Pública se pudo continur con la misma.

Fausto Lara, abogado del Ministerio de Salud Pública, fue uno de los primeros en intervenir y allí informó que Glas ha recibido 527 atenciones médicas desde que está detenido. También añadió que durante los 47 días que permanece retenido en la Cárcel del Encuentro habría sido atendido en 40 oportunidades por personal médico.

Lara recordó que el pasado 17 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó no otorgar medidas sustitutivas a favor de Glas, en las que incluyó hospitalización o detención domiciliaria.

El abogado entregó dos informes con sus anexos a secretaría, en el que constan las historias clínicas de las atenciones brindadas a Glas. Esta información tiene carácter de confidencial, por ser datos personales, pero tras la aprobación de Glas se compartió a las partes procesales, más a no al público general que presenció la audiencia telemática.

La defensa del exmandatario Jorge Glas pudo exponer los detalles del informe médico elaborado por el doctor Alejandro Barreto, el cual sustenta el pedido de hospitalización inmediata. Él explicó cómo han sido las cuatro evaluaciones que ha realizado a Glas.

Barreto realizó una extensa explicación de las condiciones médicas de Glas, quien toma 21 fármacos al día. Según él, habría "malas condiciones" en el lugar de atención médica en la cárcel, donde debe atenderlo de pie. Dijo que solo le facilitaron una silla de madera.

Resumió que hay mucho polvo de cemento, lo que complica sus preexistencias de rinitis alérgica, asma y sinusitis crónica. "Las condiciones físicas de su entorno no son las adecuadas, está siendo contenido por los medicamentos, pero podría darse una crisis alérgica severa".

Mencionó que las valoraciones médicas son en su mayoría por médicos generales y no por especialistas. "De nada vale tener 500 atenciones si el paciente, en lugar de mejorar, empeora", dijo.

El galeno ratificó un cuadro severo de depresión de Glas y cuestionó un informe psiquiátrico previo en el que se menciona que el causado simularía los síntomas. "No se puede asegurar eso, porque no se han corrido las escalas internacionales para verificarlo", dijo.