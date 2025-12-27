La audiencia de Jorge Glas se volverá a instalar a las 14:00 de este sábado 27 de diciembre

Santa Elena, viernes 26 de diciembre del 2025 Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, comparece desde la cárcel de El Encuentro, durante la audiencia de habeas corpus. Fotos:/API

La audiencia de habeas corpus correctivo del exvicepresidente Jorge Glas se retomó este sábado 27 de diciembre, en la Unidad Judicial de La Libertad, a las 08:30. Sin embargo, el juez Jean Daniel Valverde volvió a ordenar por segunda vez la suspensión de la misma por pedido del Ministerio de Salud Pública.

La audiencia que empezó e viernes 26 de diciembre perdió continuidad tras la objeción de la Procuraduría, el Servicio de Atención Integral (SNAI) y el Ministerio del Interior.

Después del registro de dos abogados del Ministerio de Salud, Fausto Lara y Gabriela Ordóñez, el primero solicitó al juez Jean Valverde que la audiencia se vuelva a diferir, bajo el argumento de que la institución no fue notificada a tiempo.

Lara dijo que apenas fueron notificados de su participación a las 17:05, del 26 de diciembre, lo que apenas dio al Ministerio 15 horas para preparar la información del caso y su participación.

El abogado de Glas, Andrés Villegas, pidió al juez que no se atienda ese requerimiento y se instale la audiencia. Mientras que los abogados del SNAI, del Ministerio del Interior y de la Procuraduría, apoyaron o no se opusieron a la petición del MSP.