Se instala audiencia de juicio contra Aquiles Alvarez y 15 procesados en caso Triple A

Audiencia en del caso triple en el que esta involucrado el alcalde Aquíles Álvarez. Ramiro García Fotos: API /Rolando Enríquez

El Tribunal de Garantías Penales instaló este sábado 7 de marzo la audiencia de juicio del Caso Triple A, proceso en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Previo a la instalación de la audiencia de juicio, el Tribunal resolverá pedidos de revisión de medidas cautelares presentados por las defensas de dos procesados y por la Fiscalía, con relación al procesado Aquiles Alavarez, quien habría incumplido la medida impuesta.

Las diligencias se instalaron desde las 08:30 y se desarrollarán de manera presencial en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

La audiencia se desarrollará en varios días que ya fueron programados por el Tribunal para los días 7, 8, 14, 15 y 21 de marzo.

La investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado, indaga una presunta red de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos que habría generado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 61,5 millones.