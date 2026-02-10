SNAI asegura que grillete de vigilancia no puede ser retirado, como dijo abogado de Alvarez

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aseguró que el grillete de vigilancia electrónica no puede ser retirado luego de su colocación.

A través de un comunicado difundido este martes 10 de febrero de 2026, el SNAI se refirió a la utilización de un grillete electrónico, luego de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fuera detenido sin portar el suyo, según informó la Fiscalía.

De acuerdo con el SNAI, los dispositivos de vigilancia electrónica "no pueden ser retirados, manipulados ni desinstalados por el usuario".

Incluso añade que la persona que porta grillete suscribe un acta en la que se indican las obligaciones asociadas a su porte permanente y los riesgos al manipularlo indebidamente o retirarlo sin autorización.

La Fiscalía aseguró que Alvarez no portaba el grillete electrónico cuando fue detenido. El dispositivo de vigilancia fue ordenado como medida cautelar dentro del caso Tiple A, por lo que el Alcalde podría enfrentar cargos por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.

Ramiro García, abogado de Alvarez, dijo que esto ocurrió porque "normalmente se carga el grillete como el celular en la noche, no es que se duerme con el grillete".

Y negó que sea posible que Alvarez cumpla prisión preventiva por incumplir con la medida cautelar ya que si ha cumplido con las presentaciones periódicas. "Es más, el día de ayer se presentó a Fiscalía", añadió García.