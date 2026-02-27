Fiscalía acumula cerca de 1,8 millones de expedientes en trámite a escala nacional

El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, reveló que en el país existen aproximadamente 1,8 millones de expedientes fiscales sin resolución definitiva, una cifra que, según reconoció, podría incluso ser mayor.

“Hay aproximadamente 1,8 millones de expedientes fiscales en trámite Ecuador. Eso es muchísimo”, afirmó Alarcón este viernes 27 de febrero de 2026 durante una entrevista en Teleamazonas.

El titular encargado explicó que los expedientes se encuentran en diversas fases procesales: algunos en investigación previa, otros en instrucción fiscal y varios ya en etapa de juicio.

Déficit de fiscales

Según Alarcón, el Ministerio Público cuenta con alrededor de 800 fiscales a escala nacional. No obstante, Alarcón advirtió que existe un déficit de personal. “Nos hacen falta en todo el país aproximadamente 631 fiscales con sus respectivos equipos de apoyo”, señaló.

“Le falta a la Fiscalía el personal necesario y técnico para seguir trabajando, pero pese a eso estamos dando respuestas a la sociedad”, dijo el funcionario. Además señaló que el Consejo de la Judicatura es el encargado de seleccionar a los nuevos fiscales

Concurso para Fiscal General titular

El entrevistador Milton Pérez le preguntó sobre si participará en el concurso para ser el Fiscal General titular. Alarcón indicó que está dispuesto a presentarse si las circunstancias lo requieren.

“Estoy preparado y si es necesario presentarse lo haré”, afirmó. El concurso es organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Casos en investigación

En la entrevista también se refirió a investigaciones de relevancia nacional. Sobre los casos denominados Triple A y Goleada, aclaró que no guardan relación entre sí. “No tienen la misma identidad objetiva ni subjetiva. Son delitos distintos”, sostuvo.

El fiscal Alarcón dijo desconocer cuál es el caso Progen. "No sé cuál es, yo conozco el caso Apagón”, expresó. Además precisó que se encuentra en fase de investigación previa y que no puede ofrecer detalles.