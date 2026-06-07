Augusto Verduga y Franco Loor recuperan sus derechos políticos

Juez del TCE reduce suspensión de derechos políticos a Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió archivar el expediente relacionado con el caso ‘Liga Azul’.

Esto, luego de verificar que las sanciones impuestas a exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fueron cumplidas en su totalidad dentro del ámbito electoral.

Con esta resolución, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y otros actores políticos involucrados en el proceso recuperan sus derechos de participación política, lo que les permite volver a ejercer actividades electorales.

El expediente fue cerrado tras la verificación del cumplimiento de sanciones previamente emitidas por el órgano electoral, entre ellas la suspensión de derechos políticos y sanciones económicas establecidas en el marco del proceso administrativo electoral.

La decisión del TCE se enmarca en el análisis de ejecución de las resoluciones emitidas en etapas anteriores, en las que se determinó la responsabilidad electoral de los involucrados dentro del caso.

Con el archivo del proceso, el órgano electoral da por concluida su intervención en esta causa específica, al no existir pendientes de ejecución en sede electoral.

No obstante, este cierre no tiene efecto sobre otras líneas de investigación que continúan activas en el sistema de justicia ordinaria.

Según información de la Fiscalía General del Estado, los exconsejeros continúan vinculados a diligencias dentro del denominado caso ‘Ligados’, en el que se investigan posibles delitos en el ámbito penal, independiente del proceso electoral ya concluido.

En ese contexto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagaciones y la recopilación de elementos dentro de la causa, mientras el TCE se limita exclusivamente al ámbito de infracciones electorales.

El caso ‘Liga Azul’ queda así archivado en sede electoral, pero el escenario judicial aún no ha sido cerrado en su totalidad.