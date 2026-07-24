'Hasta siempre, Selección': Nicolás Otamendi se despide de la Argentina

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la selección de Argentina a los 38 años, poniendo fin a una trayectoria de 17 años en la que se convirtió en uno de los grandes referentes de la Albiceleste. El defensor eligió despedirse pocos días después de disputar la final del Mundial de 2026, el último partido de su carrera internacional.

La noticia llegó la noche del jueves 23 de julio a través de un emotivo video y una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram, donde expresó el profundo significado que tuvo vestir la camiseta argentina.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comienza el mensaje del zaguero, quien recordó que representar a su país fue "el privilegio más grande" que le dio el fútbol. También reconoció el dolor por haber cerrado su ciclo con la derrota en la final mundialista, aunque aseguró marcharse con la tranquilidad de haber entregado todo en cada convocatoria.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo". Nicolás Otamendi, jugador argentino.

En su despedida, el 'General', como lo llamaban sus compañeros, dedicó palabras de agradecimiento a los hinchas argentinos, a su familia y a sus compañeros, además de dejar un mensaje para las nuevas generaciones que continuarán defendiendo la camiseta albiceleste.

Con su retiro, Argentina pierde a uno de los pilares de la etapa más exitosa de su historia reciente. Desde su debut en 2009, el defensor disputó 139 partidos, convirtió 8 goles y se consolidó como el quinto futbolista con más presencias en la historia de la selección.

Durante ese recorrido levantó tres títulos con la selección mayor: la Copa Mundial de Catar 2022, la Copa América 2021 y la Copa América 2024, siendo una pieza fundamental del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Además, formó parte del equipo que alcanzó la final del Mundial de 2026, torneo que marcó el cierre de su carrera internacional.

Otamendi se marcha de la Albiceleste y más allá de los títulos, su legado quedó marcado por la entrega, el liderazgo y la convicción con la que defendió cada balón durante casi dos décadas.

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Hasta siempre, Selección", concluyó el defensor en un mensaje que emocionó a miles de aficionados y puso punto final a una de las carreras más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.