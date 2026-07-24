El español De la Fuente califica de 'intolerable' la conducta de Argentina en la final del Mundial

Luis de la Fuente, DT de España, durante una rueda de prensa.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ganador del Mundial en Norteamérica, se mostró consternado por la conducta de los jugadores argentinos tras su derrota por 1-0 en la final, que derivó en un altercado entre ambos equipos y provocó una investigación por parte de la FIFA.

Al sonar el pitido final, el centrocampista argentino Leandro Paredes se enfrentó a varios jugadores españoles, entre ellos el defensa Eric García y el centrocampista Gavi, lo que desencadenó la pelea. Hubo que separar físicamente a los equipos, mientras el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, intentaba calmar a los jugadores.

La FIFA ha designado a un fiscal disciplinario y de ética para investigar el incidente.

"En el momento no me di cuenta, porque estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros", dijo De la Fuente el jueves 23 de julio a la cadena pública española TVE.

"En cualquier caso, me parece intolerable e inadmisible en jugadores de esa dimensión futbolística, que he estado alabando los días previos y que tienen un grandísimo entrenador".

"Creo que es de destacar el comportamiento de nuestros jugadores ante esas provocaciones, que en todo momento mantuvieron las formas como buenos deportistas y futbolistas", añadió.

Reuters se ha puesto en contacto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recabar sus comentarios sobre las declaraciones de De la Fuente.

El asistente técnico de Scaloni, Roberto Ayala, se disculpó el miércoles por su participación en el altercado que se produjo tras la final.

De la Fuente, que también llevó a España a la victoria en la Eurocopa de 2024, afirmó que dirigir a la selección nacional en el Mundial de 2030, que el país coorganizará, "es el orgullo más grande que puede tener un entrenador".