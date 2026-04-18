Caso Ligados: Siete personas llamadas a juicio por asociación ilícita

Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 7 personas, procesadas por Fiscalía por presunta Asociación Ilícita.

Una jueza de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a siete personas procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita dentro del denominado caso Ligados.

La decisión acogió el pedido del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, tras la audiencia preparatoria de juicio.

Procesados en la causa

Los llamados a juicio son los exconsejeros del CPCCS Augusto V., Yadira S. y Eduardo F.; la consejera en funciones Nicole B.; la expresidenta encargada de la Asamblea Nacional Esther C.; el excandidato presidencial Andrés A.; y Raúl G.

Según la Fiscalía, entre 2024 y 2025 los procesados habrían intentado influir en la designación de autoridades en instituciones del Estado, como la Superintendencia de Bancos.

Además, se señala que habrían ejecutado maniobras para retrasar decisiones de la justicia electoral y mantenerse en funciones.

Elementos y origen del caso

La investigación se originó tras una denuncia y un allanamiento al CPCCS en enero de 2025, donde se incautaron celulares con información clave.

Entre las pruebas constan pericias técnicas, documentos oficiales y versiones de los involucrados, que sustentan el dictamen acusatorio.

El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y contempla penas de entre tres y cinco años de prisión.