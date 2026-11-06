Capturan en Quito a alias 'Chino Mieles', presunto jefe de sicarios de Los Choneros

César Eduardo Mieles Calle, alias 'Chino Mieles', fue capturado durante el operativo Atlas 278 en Conocoto, Quito, el 6 de noviembre de 2026.

La Policía Nacional capturó a César Eduardo Mieles Calle, alias 'Chino Mieles', señalado como presunto jefe de una red de sicarios que operaba en Manabí y supuesto integrante de la organización criminal 'Los Choneros'.

La detención se realizó en Conocoto, al suroriente de Quito, mediante el operativo Atlas 278, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, este viernes 6 de noviembre de 2026.

El funcionario indicó que Mieles permanecía escondido en esta parroquia y era considerado un Sujeto de Interés Penal Relevante. Además, tenía una boleta de captura vigente por el delito de asesinato en Portoviejo.

Reimberg vincula a alias 'Chino Mieles' con asesinato de policías

De acuerdo con el ministro del Interior, el detenido dirigía una presunta estructura de sicarios que operaba en varios sectores de Manabí.

Reimberg también lo vinculó con el asesinato de dos policías ocurrido en noviembre de 2025. Sin embargo, no detalló su presunta participación en el crimen ni el estado del proceso judicial relacionado con esas muertes.

Según información policial, Mieles también sería parte de una estructura criminal vinculada a alias 'Comandito', señalado como cabecilla de 'Los Choneros' en los cantones Olmedo y Santa Ana.

¿Qué antecedentes judiciales registra alias 'Chino Mieles'?

El ministro John Reimberg detalló que César Eduardo Mieles Calle registra dos antecedentes:

16 de junio de 2026: proceso judicial por el delito de asesinato

31 de diciembre de 2023: denuncia por presunta tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados

Estos registros no constituyen, por sí solos, sentencias condenatorias.

Tras su captura, alias 'Chino Mieles' fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos correspondientes.

La detención se suma a la de alias 'Hueso', otro presunto integrante de 'Los Choneros', capturado el jueves 5 de noviembre en el norte de Quito y vinculado por las autoridades con muertes violentas en Guayas y Los Ríos.