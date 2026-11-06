Explosión en Machala deja al menos siete edificios afectados

Una explosión registrada en el centro de Machala dejó al menos siete edificios afectados la noche del jueves 5 de noviembre de 2026.

Un ataque con explosivos provocó daños en al menos siete edificios del centro de Machala, provincia de El Oro, la noche del jueves 5 de noviembre de 2026. El hecho no dejó víctimas mortales, según los reportes preliminares.

La detonación ocurrió en la calle Rocafuerte, entre Juan Montalvo y 9 de Mayo, aproximadamente 40 minutos antes del inicio de toque de queda que rige en la provincia.

La onda expansiva destruyó ventanales y afectó estructuras de varios inmuebles. Los vidrios rotos y escombros quedaron esparcidos sobre la vía pública.

Policía investiga el objetivo del ataque

De acuerdo con información preliminar, la explosión se habría originado en un establecimiento utilizado como estudio fotográfico. Un cajero automático cercano también sufrió daños.

Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudió al lugar para inspeccionar la zona y buscar posibles restos de material explosivo.

La Policía desplegó operativos para localizar a los responsables, pero hasta la mañana de este viernes 6 de noviembre no se habían confirmado detenciones.

Las autoridades investigan si el ataque estuvo dirigido contra el cajero automático o si tenía otro objetivo.

Investigan posible relación con amenazas al gobernador

Otra de las hipótesis mencionadas en los reportes preliminares es una posible relación con amenazas contra el gobernador de El Oro.

Según versiones de moradores, el funcionario residiría cerca del lugar de la explosión y habría recibido intimidaciones días antes.

No existe una confirmación oficial de que el gobernador fuera el objetivo del ataque. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias y los posibles responsables.