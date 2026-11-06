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Internacional

Motociclista intenta rebasar a un camión por la derecha y casi termina bajo sus ruedas en Colombia

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista perdió el control mientras intentaba adelantar a un camión en una vía de Tolima.

Motociclista perdió el control al intentar rebasar por la derecha

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

06 nov 2026 - 12:55

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Un motociclista protagonizó un accidente que casi termina en tragedia en Tolima, Colombia la mañana del 5 de noviembre del 2026

El conductor intentó adelantar a un camión por el costado derecho, pero perdió el control de la moto durante la maniobra y cayó sobre la vía.

Cámara de seguridad captó el accidente

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que el motociclista quedó en una situación de riesgo junto al vehículo pesado. 

La maniobra para rebasar al camión terminó con el conductor tendido sobre la calzada.

El conductor del camión logró frenar a tiempo y evitó que el motociclista quedara bajo las ruedas del vehículo. 

Las autoridades colombianas no detallaron la identidad del conductor ni su estado de salud.

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