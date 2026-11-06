Motociclista intenta rebasar a un camión por la derecha y casi termina bajo sus ruedas en Colombia

Motociclista perdió el control al intentar rebasar por la derecha

Un motociclista protagonizó un accidente que casi termina en tragedia en Tolima, Colombia la mañana del 5 de noviembre del 2026.

El conductor intentó adelantar a un camión por el costado derecho, pero perdió el control de la moto durante la maniobra y cayó sobre la vía.

Cámara de seguridad captó el accidente

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que el motociclista quedó en una situación de riesgo junto al vehículo pesado.

La maniobra para rebasar al camión terminó con el conductor tendido sobre la calzada.

El conductor del camión logró frenar a tiempo y evitó que el motociclista quedara bajo las ruedas del vehículo.

Las autoridades colombianas no detallaron la identidad del conductor ni su estado de salud.