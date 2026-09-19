Hallan 1,6 toneladas de cocaína en una caleta en Manta durante el tercer día de toque de queda

Durante la tercera jornada del toque de queda, la Policía halló en Manta una caleta con cerca de 1,6 toneladas de cocaína, valoradas en unos USD 64 millones.

La Policía Nacional localizó la madrugada de este 19 de septiembre una caleta con aproximadamente 1,6 toneladas de cocaína en la vía San Lorenzo, en Manta, durante la tercera jornada del toque de queda.

Según la información policial, en el sitio se encontraron 55 sacos de yute con 1 353 paquetes de cocaína. El cargamento tendría un valor aproximado de USD 64 millones en el mercado.

Tuvieron que dinamitar una estructura

Para ingresar al escondite donde estaba almacenada la droga, los agentes tuvieron que dinamitar la estructura que protegía la caleta. El lugar quedó destruido tras la intervención.

El operativo se ejecutó después de labores investigativas y forma parte de los controles reforzados en Manabí durante el toque de queda.

Tercera jornada de controles en toque de queda

La restricción de movilidad rige entre las 00:00 y las 05:00 en Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos hasta el 30 de septiembre. Durante las primeras jornadas, Policía y Fuerzas Armadas han desplegado operativos contra armas, drogas y estructuras criminales.