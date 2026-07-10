Dictan prisión preventiva para tres sospechosos del intento de asalto en mall de Guayaquil

Tres sospechosos del intento de robo en centro comercial fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

La Fiscalía General procesó a tres personas por su presunta participación en el intento de asalto en un centro comercial de Guayaquil.

Los sospechosos intentaron sustraer más de 500 000 dólares a guardias de seguridad de una compañía de transporte de valores, el martes 7 de julio.

Este hecho dejó dos presuntos delincuentes fallecidos y un guardia de seguridad herido. Hubo un enfrentamiento entre los guardias y los hombres armados a las 09:55.

Vecinos en La Ferroviaria detuvieron a un hombre por robo

Tras la balacera, algunos de los involucrados huyeron del lugar. Uno de ellos fue aprehendido minutos después en la estación de la Metrovía de la Universidad Agraria, ubicada a pocos metros del centro comercial.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, la Policía identificó un vehículo presuntamente utilizado en el hecho. El seguimiento permitió ubicar a otro de los sospechosos en un inmueble de la ciudadela Los Esteros, donde fue aprehendido.

Horas más tarde, un tercer hombre fue localizado en el Guasmo Sur. Según las investigaciones preliminares, habría conducido el vehículo utilizado para facilitar la huida de los presuntos implicados, por lo que también fue detenido.

8 000 dólares en pérdidas tras asalto a restaurante en Quito

Durante el operativo se incautaron cuatro armas de fuego (tres revólveres y una pistola), tres celulares y cartuchos percutidos calibre 38 y 9 mm. Todos los indicios fueron ingresados en la cadena de custodia de la Policía Judicial.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la madrugada del miércoles 8 de julio, el Fiscal les procesó por presunta tentativa de robo con resultado de lesiones.

El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Rogger O., Waldo B. y Arturo A., quienes fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.