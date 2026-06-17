Corte revoca prisión preventiva de Christian 'El Diablito' Lara, enfrentará el proceso en libertad

El exfutbolista ecuatoriano Christian “El Diablito” Lara recuperó su libertad, este miércoles 17 de junio del 2026, luego de que la Corte Provincial aceptara el recurso de apelación presentado por su defensa.

La resolución deja sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra y dispone que continúe el proceso judicial bajo medidas sustitutivas.

La decisión de la Corte Provincial

La resolución fue emitida tras analizar los argumentos presentados por la defensa del exseleccionado ecuatoriano, de que “no existen elementos que vinculen directamente a su defendido con la autoría o del robo".

Con esta decisión, Lara podrá enfrentar el proceso fuera de un centro de privación de libertad, aunque deberá cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades judiciales mientras avanzan las investigaciones.

El caso por el que fue detenido

Christian Lara fue detenido el pasado 7 de abril en el sur de Quito durante un operativo policial relacionado con un presunto robo a un local de tecnología.

Según la versión policial, el exfutbolista conducía un vehículo de color blanco que habría sido utilizado durante el hecho. Videos difundidos tras el operativo mostraban a Lara al volante del automotor en el que presuntamente intentaban huir los involucrados.

Por su parte, la defensa del exjugador ha sostenido que no participó en el delito investigado. Según esa versión, Lara se encontraba realizando una carrera como conductor de una aplicación de transporte cuando ocurrieron los hechos que son materia de investigación.

Aunque recuperó su libertad, el caso no ha concluido. Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.