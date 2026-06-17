Presentan nueva solicitud de juicio político contra Inés Manzano por caso Progen

La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, es acusada de incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional.

Tres asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

El documento se presentó este miércoles 17 de junio de 2026 y está patrocionado por los legisladores Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto.

Este bloque acusa a Manzano de un presunto incumplimiento de funciones durante la crisis energética que afectó a Ecuador durante el 2024.

"Mientras millones de ecuatorianos soportaban apagones de hasta 14 horas diarias, más de USD 71 millones fueron entregados a Austral Technical Management SAS en medio de graves irregularidades y observaciones de la Contraloría", dijo Mónica Palacios en una rueda de prensa.

Según la legisladora hay nuevos elementos que llevarían a determinar que la exfuncionaria incumplió funciones al haber permitido nuevos pagos a esas empresas, pese a que ya presentaban problemas de incumplimiento.

Esta es la tercera ocasión que el correísmo intenta llevar a un juicio político a Inés Manzano por el mismo caso. El último intento ocurrió en marzo de 2026 cuando el pedido pasó la solicitud del CAL, pero la Comisión de Fiscalización lo frenó.