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Política

Presentan nueva solicitud de juicio político contra Inés Manzano por caso Progen

Asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron una solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano

La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, es acusada de incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional.

Archivo API

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

17 jun 2026 - 12:40

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Tres asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. 

El documento se presentó este miércoles 17 de junio de 2026 y está patrocionado por los legisladores Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto

Este bloque acusa a Manzano de un presunto incumplimiento de funciones durante la crisis energética que afectó a Ecuador durante el 2024. 

"Mientras millones de ecuatorianos soportaban apagones de hasta 14 horas diarias, más de USD 71 millones fueron entregados a Austral Technical Management SAS en medio de graves irregularidades y observaciones de la Contraloría", dijo Mónica Palacios en una rueda de prensa. 

Según la legisladora hay nuevos elementos que llevarían a determinar que la exfuncionaria incumplió funciones al haber permitido nuevos pagos a esas empresas, pese a que ya presentaban problemas de incumplimiento.

Esta es la tercera ocasión que el correísmo intenta llevar a un juicio político a Inés Manzano por el mismo caso. El último intento ocurrió en marzo de 2026 cuando el pedido pasó la solicitud del CAL, pero la Comisión de Fiscalización lo frenó. 

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