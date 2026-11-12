Caso Bunshi: Cristian V., será procesado por femicidio; un juez le ratificó la prisión preventiva 

La audiencia de reformulación de cargos por el asesinato de Lizeth Bunshi se desarrolló este jueves 12 de noviembre en Quito.

Cristian V., el único detenido por el asesinato de la joven Lizeth Bunshi, será procesado por femicidio. La decisión se tomó este jueves 12 de noviembre del 2026 en la audiencia de reformulación de cargos.

La diligencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Iñaquito, y Cristian V., compareció de forma telemática desde la cárcel del Encuentro, donde se encuentra recluido desde julio de este año.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez de la causa modificar el tipo penal inicial de desaparición involuntaria por el delito de femicidio. El crimen ocurrió tras la desaparición de la joven el 18 de julio de 2026.

Según el Ministerio Público, la investigación cuenta con más de 100 elementos de convicción. Entre los principales se encuentra el testimonio de personas que vieron por última vez a la joven junto a Cristian V.

Asimismo, se presentaron pruebas de ADN, registros audiovisuales de las últimas horas en las que ambos aparecen juntos y pericias psicológicas practicadas al procesado. La Fiscalía también destacó el "hallazgo de escoriaciones premortem en el cuerpo de la víctima", estos son indicios de que Lizeth Bunshi fue agredida físicamente antes de su muerte.

Juez aceptó cambiar el tipo penal del delito

Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía, de la defensa de la familia de Lizeth Bunshi y de los abogados del procesado, el magistrado aceptó el pedido fiscal y dictaminó que la causa pase a investigarse por femicidio.

De igual manera, el juez resolvió ampliar la etapa de instrucción fiscal por 30 días más para recabar nuevos elementos de cargo y de descargo. Debido al cambio de tipo penal y de materia, el expediente entrará a sorteo para ser asignado a una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.

Lizeth Bunshi fue reportada como desaparecida el 19 de julio de 2026, tras haber sido vista por última vez en compañía de Cristian V. Su familia la buscó por más de 30 días y encontró su cuerpo en el río Machángara, cerca del sector de Guápulo.