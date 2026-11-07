Caso Lizeth Bunshi: ¿Qué implica el cambio de delito de desaparición a feminidio?

La audiencia de reformulación de cargos en el caso que investiga la muerte de Lizeth Bunshi fue suspendida. Su familia pide que sea investigado como femicidio.

El proceso judicial por la muerte de Lizeth Bunshi dará un giro sustancial en los próximos días.

La diligencia para la reformulación de cargos ya tenía fecha y hora confirmadas, un paso clave que busca modificar la tipificación legal del caso y endurecer la sanción para el único procesado.

Lizeth Bunshi desapareció el pasado 19 de julio en Quito tras ser vista por última vez junto a Cristian V. Más de un mes depsués su cuerpo fue localizado en el río Machángara. Cortesía

Suspensión por amenazas de bomba

Sin embargo, debido a las amenazas de bomba registradas la mañana del jueves 5 de noviembre de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito —lugar donde se debía realizar el trámite—, la diligencia quedó suspendida.

Las autoridades procesales y la defensa de la víctima se encuentran a la espera de que el juzgado notifique una nueva fecha para la reinstalación del acto judicial.

A continuación, una explicación de las implicaciones de este cambio legal y cómo avanza la investigación.

1. Sobre la convocatoria a la audiencia

De acuerdo con la información brindada por la defensa a Teleamazonas, la audiencia estaba convocada para el 5 de noviembre de 2026, a las 10:00.

La convocatoria fue emitida por un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, tras la solicitud formal realizada por la Fiscalía General del Estado.

2. Objetivo: cambiar desaparición involuntaria por feminidio

Inicialmente, el caso se investigaba por la unidad especializada bajo la figura de presunta desaparición involuntaria.

Sin embargo, con la aplicación de una perspectiva de género diferenciada, surgieron elementos contundentes que apuntan a un delito de mayor gravedad.

Con base en los hallazgos periciales y las pruebas científicas —como la exhumación practicada el 14 de octubre para peritajes de lesiónología forense y dinámica de caída—, la Fiscalía sustentará el cambio a femicidio.

3. Extensión del plazo y nuevas penas

De concretarse la reformulación de cargos contra Cristian V., único sospechoso recluido en la cárcel del Encuentro, el proceso experimentará modificaciones directas:

30 días adicionales: La instrucción fiscal se extenderá por este período conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para recabar elementos de convicción adicionales.

La instrucción fiscal se extenderá por este período conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para recabar elementos de convicción adicionales. Sanción más severa: El delito de femicidio en la legislación ecuatoriana se sanciona con una pena privativa de libertad que oscila entre 26 y 34 años.

Contexto del caso

Lizeth Bunshi fue vista por última vez el 19 de julio de 2026 junto al procesado en una quebrada del río Machángara, sector Cumandá. Cerca de un mes después, el 25 de agosto, su cuerpo fue hallado sin vida.

Los peritajes impulsados por la familia buscan contrastar la versión de una supuesta caída accidental ofrecida por el sospechoso.