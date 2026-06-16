Caso Goleada: testigo protegido dio su testimonio en investigación contra Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez estuvo presente en el testiomino anticipado de manera telemática.

José Cevallos Avellán rindió su testimonio en el caso Goleada, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

El testigo protegido habló ante las autoridades en una diligencia convocada en el Complejo Judicial Norte de Quito este martes 16 de junio de 2026.

De acuerdo con la defensa de Raúl Chávez, el testigo habló de detalles muy precisos respecto a la supuesta trama del caso Goleada.

"Dio detalles exactos de placas de autos, números de cuenta, valores monetarios e incluso de galones de combustible", dijo el abogado Carlos Soria.

Sin embargo, en el momento del contrainterrogatorio Cevallos "no recuerda nada de ninguna de las personas con las que ha trabajado, ni sabía si autorizaba o no pagos".

Según Soria, "este ha sido un intento burdo por parte de este testigo protegido de engañar a la justicia".

Sin embargo, el abogado reconoció que el “testimonio tiene peso jurídico y es un medio de prueba".

El cooperador eficaz es un economista guayaquileño de 34 años, quien fue presentado por Fiscalía como pieza clavedel caso Triple A.

Por lo tanto, este testimonio ha sido cuestionado por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quienes señalan la inconsistencia en el cambio de tipo penal entre el caso Triple A y el caso Goleada.