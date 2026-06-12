Inmobiliar ejecuta orden de incautación de bienes de Aquiles Alvarez

Personal de la Policía Nacional y funcionarios de Inmobiliar llegaron a la vivienda de Aquiles Alvarez, donde se encuentra su esposa.

Personal de la Policía Nacional y de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) iniciaron este viernes 12 de junio de 2026 proceso de incautación de la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, según denunció su abogado defensor, Ramiro García.

Según el abogado, personal de la Policía Nacional llegó a la vivienda en la que reside su esposa, Fiorella Icaza, junto a sus tres hijos y una persona con discapacidad.

García precisó que el proceso de incautación se realizó mientras se desarrollaba la audiencia dentro del caso Goleada, en el que un testigo protegido rendía versión.

El proceso se realizó un día después de que un juez emitió una orden. Sin embargo, García precisó que en trámite está un pedido para que se individualicen los bienes que serán incautados.

Desde la Fiscalía General del Estado informaron que esta entidad no intervino ya que se trata de una orden judicial que se emitió directamente a Inmobiliar en la audiencia de vinculación.