Remoción de Aquiles Álvarez: Plazo de 10 días para presentar pruebas

El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, avanza a una nueva fase.

La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones informó que el trámite se encuentra en etapa probatoria y abrió un plazo de 10 días para que las partes presenten pruebas de cargo y descargo.

La información fue difundida por el Municipio de Guayaquil este jueves 4 de junio de 2026.

Según el comunicado, el procedimiento se desarrolla conforme a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y bajo las garantías del debido proceso.

Concejales no podrán intervenir en la etapa de pruebas

La Comisión precisó que la fase probatoria comenzó el miércoles 3 de junio, luego de aceptar la representación legal del alcalde Aquiles Alvarez por parte de los abogados Ramiro García y David Norero.

Durante este período, tanto el denunciante como el denunciado podrán presentar documentación, pruebas y solicitudes relacionadas con el caso.

Además, el organismo recordó que únicamente las partes procesales están facultadas para intervenir activamente en esta etapa.

Por ello, señaló que cualquier intento de participación de terceros ajenos al proceso será rechazado, incluso si proviene de concejales del Municipio.

Concejo Municipal decidirá sobre la remoción

La Comisión explicó que la participación de los concejales se producirá en una etapa posterior, cuando se convoque a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para resolver si procede o no la remoción del alcalde de Guayaquil.

Una vez concluido el plazo de presentación de pruebas, la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones tendrá cinco días para elaborar un informe.

Ese documento será remitido al Concejo Municipal, instancia que deberá analizar el caso y adoptar una decisión definitiva sobre la permanencia o remoción de Aquiles Alvarez del cargo.