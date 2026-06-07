Se reactiva incendio en una de las embarcaciones de Manta

La mañana de este 7 de junio se reactivó el incendio registrado el día anterior en una de las embarcaciones del puerto de Manta, provincia de Manabí.

Las alertas se volvieron a encender este 7 de junio de 2026 en el Puerto de Manta, provincia de Manabí.

El fuego volvió a prenderse en una de las embarcaciones afectada por el siniestro del sábado. Se conoce que no había ninguna persona dentro del barco.

🔥 Se reactivó el fuego en las embarcaciones siniestradas en el muelle de Manta



La mañana de este domingo 7 de junio se reportó la reactivación del fuego en las embarcaciones que resultaron afectadas por el incendio registrado el día anterior en el área de fondeo de Manta. pic.twitter.com/STp5omxm7P — 📡 La Voz de Manabí 🇪🇨 (@LaVozdeManabiEc) June 7, 2026

El Cuerpo de Bomberos local trabaja en sofocar las llamas.

El incendio del 6 de junio de 2026, dejó 35 embarcaciones, entre barcos y fibras, afectadas. Las autoridades descartaron un atentado.

Incluso, se aclaró que la causa del evento fue la explosión del generador a diésel de una embarcación -acoderada en el Puerto-, durante trabajos de mantenimiento.