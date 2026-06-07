Se reactiva incendio en una de las embarcaciones de Manta
La mañana de este 7 de junio de 2026, el fuego volvió a prenderse en una de las embarcaciones afectada por el siniestro del sábado.
La mañana de este 7 de junio se reactivó el incendio registrado el día anterior en una de las embarcaciones del puerto de Manta, provincia de Manabí.
Daniel Moreira/Teleamazonas
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Actualizado:
07 jun 2026 - 11:36
Las alertas se volvieron a encender este 7 de junio de 2026 en el Puerto de Manta, provincia de Manabí.
El fuego volvió a prenderse en una de las embarcaciones afectada por el siniestro del sábado. Se conoce que no había ninguna persona dentro del barco.
El Cuerpo de Bomberos local trabaja en sofocar las llamas.
El incendio del 6 de junio de 2026, dejó 35 embarcaciones, entre barcos y fibras, afectadas. Las autoridades descartaron un atentado.
Incluso, se aclaró que la causa del evento fue la explosión del generador a diésel de una embarcación -acoderada en el Puerto-, durante trabajos de mantenimiento.
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