Keiko Fujimori y Roberto Sánchez votaron en una disputada segunda vuelta

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la presidencia de Perú en una reñida segunda vuelta

La candidata presidencial Keiko Fujimori emitió su voto este domingo en Lima durante la segunda vuelta electoral en Perú, en su cuarto intento por alcanzar la Presidencia de la República.

Fujimori llegó hasta su recinto electoral acompañada por simpatizantes y personal de seguridad. A su ingreso saludó a funcionarios electorales y ciudadanos que se encontraban en el lugar antes de dirigirse hacia la cabina de votación.

Posteriormente, la candidata depositó su voto, firmó el registro electoral y abandonó el centro de sufragio mientras saludaba a seguidores que la esperaban en los exteriores.

La lideresa de Fuerza Popular participa en una elección considerada una de las más ajustadas de los últimos años en Perú.

Por su parte, el candidato izquierdista Roberto Sánchez también acudió a votar durante la mañana de este domingo. Antes de sufragar, participó junto a su familia en actividades religiosas y realizó un llamado a los ciudadanos a emitir un “voto de conciencia”.

Sánchez enfrenta su primera segunda vuelta presidencial impulsado principalmente por respaldo en sectores rurales y populares del país.

Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir al próximo presidente, en medio de un escenario político marcado por la inestabilidad institucional y la polarización entre ambos proyectos políticos.

La jornada electoral se desarrolla bajo resguardo policial y militar en distintos puntos del país, mientras las autoridades electorales avanzan con el proceso de votación y control de mesas.