Caso Malvinas: Fijan fecha para el acto de disculpas públicas

Fijan fecha para acto de disculpas públicas por el asesinato y desaparición de los 4 niños de las Malvinas.

El acto de disculpas públicas por el caso de los cuatro menores desaparecidos en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, fue fijado para el jueves 4 de junio de 2026, a las 16:00.

De acuerdo con información, la medida de reparación se realizará en el Hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

La sentencia ordena la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado, que deberá ser efectuado por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

CC declaró el caso como desaparición forzada

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas se conoció el martes 10 de marzo del 2026.

La autoridad declaró que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada por parte de una patrulla militar. Por este caso 11 militares fueron sentenciados a 34 años de prisión.

En un documento de 90 páginas, la CC sostiene que las patrullas militares detuvieron arbitrariamente a los niños y en la investigación del hecho el Estado negó información sobre lo ocurrido.