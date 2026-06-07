Nueve heridos deja un tiroteo en Kansas City en el campamento asignado a Inglaterra para el Mundial

Al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en Kansas City, en Estados Unidos, según reportaron autoridades locales y medios internacionales.

El hecho ocurrió a aproximadamente seis kilómetros del campamento asignado a la selección de Inglaterra para el Mundial de 2026, lo que generó preocupación por la seguridad en zonas cercanas a instalaciones vinculadas al torneo.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, varias personas fueron alcanzadas por disparos durante un incidente ocurrido en la ciudad. Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y trasladarlas a distintos centros médicos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado fallecidos ni han informado sobre posibles detenidos.

Tampoco se ha establecido una relación entre el ataque y actividades deportivas relacionadas con el Mundial.

El medio The Athletic señaló que el lugar del tiroteo se encuentra cerca del sitio previsto para la concentración de la selección inglesa durante la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.