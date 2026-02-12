Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Judicial

Condenan a cinco años de cárcel a Sebastián Barreiro, hijo de exvicepresidenta Verónica Abad

Un Tribunal de Garantías Penales emitió su sentencia contra Sebastián Barreiro Abad por el delito de oferta de tráfico de influencias.

Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, está procesado por presunta oferta de tráfico de influencias

API archivo

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

12 feb 2026 - 14:40

Unirse a Whatsapp

Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, fue sentenciado a cinco años de prisión como responsable del delito de oferta de tráfico de influencias

Un Tribunal de Garantías Penales emitió su sentencia dentro del Caso Nene este jueves 12 de febrero del, según informó la Fiscalía General del Estado

Barreiro además deberá pagar una multa de 12 Salarios Básicos Unificados (SBU), es decir 5 784 dólares. El condenado también pierde sus derechos de participación por 10 años.

Según la teoría de la Fiscalía General del Estado, Barreiro habría operado una red de tráfico de influencias en la vicepresidencia cuando Abad estaba en Carondelet.

El hijo de la exvicepresidenta habría ofrecido cargos en el Estado a cambio de dinero, bajo un esquema similar a "diezmos" que saldrían del sueldo del funcionario contratado. 

