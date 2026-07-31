Celec presenta denuncia por presunto fraude contra Progen en una corte de Estados Unidos

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) informó que presentó nueva evidencia ante la Corte Federal de Florida, en Estados Unidos, dentro del proceso que mantiene contra la empresa Progen.

La empresa pública sostiene que los documentos y testimonios incorporados al caso respaldan un presunto fraude en perjuicio del Estado ecuatoriano.

Nueva evidencia fue entregada a la Corte Federal de Florida

Según Celec, la documentación fue presentada como respuesta a una moción planteada por Progen, que, de acuerdo con la empresa estatal, buscaba impedir que continúe la obtención de nuevas pruebas dentro del proceso judicial.

La entidad asegura que la información incorporada permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de posibles responsabilidades.

Testimonios forman parte de las pruebas

Entre la evidencia presentada constan los testimonios de Wade Manning, identificado como hermano del gerente de Progen, y de representantes de Apolo Electric, empresa que habría vendido equipos a Progen.

Estos testimonios fueron incluidos dentro del expediente que ya conoce la Corte Federal de Florida.

Las acusaciones planteadas por Celec

De acuerdo con Celec, los testimonios sostienen que Progen habría entregado información y documentos falsos durante el proceso contractual.

Además, la empresa pública afirma que la contratista no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto y que habría presentado documentación presuntamente alterada para acreditar esa capacidad.

La empresa estatal también señala que existen indicios de que Progen habría adquirido generadores usados en Houston y la India, que posteriormente fueron limpiados, pintados y enviados a Ecuador como si fueran equipos nuevos.

Estas afirmaciones forman parte de la posición presentada por Celec dentro del proceso judicial y deberán ser valoradas por la autoridad competente.

Denuncias y presiones a técnicos de Celec

Uso de los recursos también es parte de la investigación

Otro de los señalamientos expuestos por Celec es que una parte importante de los recursos recibidos por Progen habría sido utilizada con fines personales. Estos elementos también fueron incorporados a la causa y forman parte de la investigación que se desarrolla en Estados Unidos.

Celec indicó que la Corte Federal de Florida ya tiene conocimiento de los nuevos testimonios y sostuvo que continuará impulsando acciones para acceder a más evidencia dentro del proceso.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador reiteró que buscará determinar las responsabilidades correspondientes y recuperar los recursos públicos, mientras el caso sigue su curso en la justicia estadounidense.